В штабе сообщили, сколько боевиков уничтожили с начала ООС

В штабе сообщили, сколько боевиков уничтожили с начала ООС

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что с начала операции Объединенных сил потери боевиков на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", — сказал он.

В интервью Наев также рассказал, что на оккупированной части Донбассе присутствуют 11 тысяч военных россиян.

Как известно, 30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО. Тогда же он подписал приказ "О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей".
Напомним, что 26 декабря Порошенко заявил о завершении действия военного положения в 10 областях Украины, которое длилось 30 дней.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявил о планах Путина аннексировать и оккупировать всю Украину. Российская армия, по словам президента, держит сотни танков и самолетов наготове у украинских границ.
Источник: Інтерфакс-Україна Теги: ООС, боевики, ВСУ, Донбасс
Новости других СМИ
"Попадете в ад": как в УПЦ МП запугивают верующих из-за перехода в ПЦУ
"Попадете в ад": как в УПЦ МП запугив...
Рассекретил "морских котиков": Трамп вляпался в новый громкий скандал
Рассекретил "морских котиков": Трамп ...
Истребители НАТО перехватили три военных самолета РФ - первые подробности
Истребители НАТО перехватили три военных самоле...
УПЦ МП срочно созывает сборы в Киеве: что случилось
УПЦ МП срочно созывает сборы в Киеве: что случи...
Адвокат рассказал, как пленные украинские моряки сломали план Кремля
Адвокат рассказал, как пленные украинские моряк...
Крымские оккупанты заявили, что построили ограждение от Украины
Крымские оккупанты заявили, что построили ограж...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги