В штабе сообщили, сколько боевиков уничтожили с начала ООС

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Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что с начала операции Объединенных сил потери боевиков на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", — сказал он.

В интервью Наев также рассказал, что на оккупированной части Донбассе присутствуют 11 тысяч военных россиян.

Как известно, 30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО. Тогда же он подписал приказ "О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей".

Напомним, что 26 декабря Порошенко заявил о завершении действия военного положения в 10 областях Украины, которое длилось 30 дней.