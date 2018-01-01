Истребители НАТО перехватили три военных самолета РФ - первые подробности

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В течение прошлой неделе истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов России в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, передает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

"17 декабря самолет НАТО перехватил два истребителя Су-27 , которые летели с материковой части России в Калининград. У российских самолетов были выключены бортовые транспондеры. Они также не предоставили планов полета и не находились на радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением. 20 декабря истребитель НАТО перехватил один разведывательный самолет Ил-20 , который летел с материковой части России в Калининград. Его бортовой ретранслятор был выключен. Однако самолет имел заранее составленный план полета и его экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением", — сказано в сообщении.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного движения в странах Балтии базируется на авиабазе Закняй возле города Шяуляй в Литве, а также на авиабазе Емари в Эстонии.