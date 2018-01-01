Истребители НАТО перехватили три военных самолета РФ - первые подробности

Истребители НАТО перехватили три военных самолета РФ - первые подробности

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

В течение прошлой неделе истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов России в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, передает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

"17 декабря самолет НАТО перехватил два истребителя Су-27, которые летели с материковой части России в Калининград. У российских самолетов были выключены бортовые транспондеры. Они также не предоставили планов полета и не находились на радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением. 20 декабря истребитель НАТО перехватил один разведывательный самолет Ил-20, который летел с материковой части России в Калининград. Его бортовой ретранслятор был выключен. Однако самолет имел заранее составленный план полета и его экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением", — сказано в сообщении.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного движения в странах Балтии базируется на авиабазе Закняй возле города Шяуляй в Литве, а также на авиабазе Емари в Эстонии.

К слову, недавно недалеко от побережья Аляски истребители ВВС США F-22 осуществили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Они перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не оставили опознавательную зону ПВО. Стоит отметить, что самолеты РФ не нарушили границы США и Канады. А в августе истребители Великобритании, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, РФ, Балтийское море, истребители
Новости других СМИ
"Попадете в ад": как в УПЦ МП запугивают верующих из-за перехода в ПЦУ
"Попадете в ад": как в УПЦ МП запугив...
Рассекретил "морских котиков": Трамп вляпался в новый громкий скандал
Рассекретил "морских котиков": Трамп ...
В штабе сообщили, сколько боевиков уничтожили с начала ООС
В штабе сообщили, сколько боевиков уничтожили с...
УПЦ МП срочно созывает сборы в Киеве: что случилось
УПЦ МП срочно созывает сборы в Киеве: что случи...
Адвокат рассказал, как пленные украинские моряки сломали план Кремля
Адвокат рассказал, как пленные украинские моряк...
Крымские оккупанты заявили, что построили ограждение от Украины
Крымские оккупанты заявили, что построили ограж...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи