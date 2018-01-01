Протащил зубами корабль массой 600 тонн: украинец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Украинский силач Олег Скавыш "Тягнизуб" стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Его имя внесли в галерею мировой славы за то, что он протащил зубами корабль весом 614 тонн на расстояние более 16 метров, сообщает ONLINE.UA.
На своей странице в соцсети Олег Скавыш уже показал фото своего диплома. Его рекорд также прокомментировали в Национальном реестре рекордов Украины. Там подчеркнули, что случай с установлением и регистрацией мирового рекорда "Тягнизуба" является уникальным. Дело в том, что в дипломе указана дата "30 октября 2018 года" — в этот день в Одесской области, на территории Ильичевского судоремонтного завода было официально зафиксировано вышеназванное достижение. Таким образом, на сбор соответствующих доказательств для зарубежных специалистов, оформление документов и непосредственно регистрацию ушло меньше двух месяцев. При этом обычно на подобную процедуру требуется не меньше года.
Український силач отримав диплом Книги рекордів Гіннеса (фото — facebook.com/skavysh.oleg)
Следует добавить, что своим достижением украинец превысил предыдущий аналогичный мировой рекорд практически на 40 тонн. Олег Скавыш стал
Свой мировой рекорд Олег Скавыш посвятил защите бездомных животных, чтобы обратить внимание общества на эту проблему. Он также признался, что долго готовился к этому рекорду, который дался ему нелегко — силач прошел дистанцию со второго раза, из-за непогоды первая попытка оказалась неудачной. Сильный ветер постоянно сдувал судно с курса. На 9 метрах у Олега запутались ноги в металлической лестнице, по которой он двигался пирсом, но "Тягнизубу" удалось добиться цели.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир попали в Книгу рекордов Гиннесса. Они установили мировой рекорд как братья-чемпионы по боксу, которые на двоих провели наибольшее количество боев.