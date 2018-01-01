Протащил зубами корабль массой 600 тонн: украинец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Олег Скавиш "Тягнизуб" протягнув зубами корабель масою 600 тонн (фото — facebook.com/skavysh.oleg)

Украинский силач Олег Скавыш "Тягнизуб" стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Его имя внесли в галерею мировой славы за то, что он протащил зубами корабль весом 614 тонн на расстояние более 16 метров, сообщает ONLINE.UA.

На своей странице в соцсети Олег Скавыш уже показал фото своего диплома. Его рекорд также прокомментировали в Национальном реестре рекордов Украины. Там подчеркнули, что случай с установлением и регистрацией мирового рекорда "Тягнизуба" является уникальным. Дело в том, что в дипломе указана дата "30 октября 2018 года" — в этот день в Одесской области, на территории Ильичевского судоремонтного завода было официально зафиксировано вышеназванное достижение. Таким образом, на сбор соответствующих доказательств для зарубежных специалистов, оформление документов и непосредственно регистрацию ушло меньше двух месяцев. При этом обычно на подобную процедуру требуется не меньше года.

Український силач отримав диплом Книги рекордів Гіннеса (фото — facebook.com/skavysh.oleg)

Следует добавить, что своим достижением украинец превысил предыдущий аналогичный мировой рекорд практически на 40 тонн. Олег Скавыш стал 50-м украинцем, чье имя внесено в галерею мировой славы Книги рекордов Гиннесса.

Свой мировой рекорд Олег Скавыш посвятил защите бездомных животных, чтобы обратить внимание общества на эту проблему. Он также признался, что долго готовился к этому рекорду, который дался ему нелегко — силач прошел дистанцию со второго раза, из-за непогоды первая попытка оказалась неудачной. Сильный ветер постоянно сдувал судно с курса. На 9 метрах у Олега запутались ноги в металлической лестнице, по которой он двигался пирсом, но "Тягнизубу" удалось добиться цели.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир попали в Книгу рекордов Гиннесса. Они установили мировой рекорд как братья-чемпионы по боксу, которые на двоих провели наибольшее количество боев.