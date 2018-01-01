Рассекретил "морских котиков": Трамп вляпался в новый громкий скандал

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава Белого дома Дональд Трамп нечаянно рассекретил лицо команды "морских котиков" ВМС США во время своего неожиданного визита в Ирак, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство AFP.

Стоит отметить, что в большинстве случаев место расположения подразделений сил специальных операций США засекречено. Конечно, иногда они попадают в объективы камер в зоне боевых действий, однако лица бойцов элитных групп ретушируют.

"Однако после своего неожиданного визита на авиабазу Аль-Асад в западном Ираке Дональд Трамп обнародовал на своей странице в Twitter видео, на котором он позирует в кругу военных, жмет им руки и подписывает подарки. На одном из кадров Трамп показывает большого пальца группе военных, которые, вероятно, являются бойцами подразделения специального назначения SEAL Team Five", — сказано в сообщении.

Как известно, американский лидер обладает широкими полномочиями по рассекречиванию информации, поэтому его твит, вероятно, не противоречит никаким правилам. Однако некоторые наблюдатели считают это нарушением правил обеспечения оперативной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мелания Трамп удивила странной эмоцией во время встречи с российским главой Владимиром Путиным в Хельсинки.