Украинская опера вошла в ТОП-10 лучших в мире

Современная опера-реквием Iyov украинского режиссера Владислава Троицкого вошла в
Кроме украинской оперы в
Напомним, опера Iyov впервые была поставлена 1 марта 2015 года в ДК КПИ, позже в обновленной версии ее представили на "ГогольFest". 7 апреля 2018 года премьера Iyov состоялась на сцене Национальной оперы Украины. За это время опера IYOV была представлена в Париже, Роттердаме, Копенгагене, Вене, Гданьске, Скопье, Нью-Йорке.
"Книга Иова — не только рассказ о жизни библейского героя. Это история человеческого отчаяния, жертвенности и поиска себя. Пронзительная история о страданиях, которая превращается в оду жизни. Безграничная вера Иова не только дает надежду, но и возвращает все потерянное во время испытаний. IYOV — это мистерия рождения нового звука внутри препарированного рояля, на пределе возможностей человеческого голоса. Драматургия музыкального перформанса основана на контрастной компиляции речитативов и музыкальных номеров, написанных на тексты канонической католической мессы. Музыкальным открытием произведения стало использование препарированного рояля. Благодаря нетипичным приемам игры и использованию ударных инструментов он превращается в настоящий симфонический оркестр, а порой — даже на генератор электронных звуков", — говорится в анонсе оперы, сюжет которой базируется на книге Иова из Ветхого Завета.
Следует добавить, что опера IYOV стала первым в истории музыкальным произведением, которое соединило в себе оперу, реквием и ораторию.
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