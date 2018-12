Украинская опера вошла в ТОП-10 лучших в мире

Сучасна опера-реквієм Iyov (фото — скріншот відео)

Современная опера-реквием Iyov украинского режиссера Владислава Троицкого вошла в топ-10 лучших в мире по версии жюри конкурса Music Theatre NOW 2018. Ее признали одной из лучших среди 436 произведений из 55 стран, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт конкурса.

Кроме украинской оперы в ТОП-10 вошли: And / Or / Pro / methe (Иран), AquaSonic (Дания, Швеция), The Cave (Греция), Falling Awake (Дания), #FREEBRAHMS (Люксембург, Германия), The Howling Girls (Австралия), Jigokuhen (Китай), Mitra (Бельгия, Австрия), MUSRAROPERA (Италия, Бразилия, Германия). Их пригласили на международный конгресс Music Theatre NOW, который будет проходить в Роттердаме в мае 2019 года.

Напомним, опера Iyov впервые была поставлена 1 марта 2015 года в ДК КПИ, позже в обновленной версии ее представили на "ГогольFest". 7 апреля 2018 года премьера Iyov состоялась на сцене Национальной оперы Украины. За это время опера IYOV была представлена в Париже, Роттердаме, Копенгагене, Вене, Гданьске, Скопье, Нью-Йорке.

"Книга Иова — не только рассказ о жизни библейского героя. Это история человеческого отчаяния, жертвенности и поиска себя. Пронзительная история о страданиях, которая превращается в оду жизни. Безграничная вера Иова не только дает надежду, но и возвращает все потерянное во время испытаний. IYOV — это мистерия рождения нового звука внутри препарированного рояля, на пределе возможностей человеческого голоса. Драматургия музыкального перформанса основана на контрастной компиляции речитативов и музыкальных номеров, написанных на тексты канонической католической мессы. Музыкальным открытием произведения стало использование препарированного рояля. Благодаря нетипичным приемам игры и использованию ударных инструментов он превращается в настоящий симфонический оркестр, а порой — даже на генератор электронных звуков", — говорится в анонсе оперы, сюжет которой базируется на книге Иова из Ветхого Завета.

Следует добавить, что опера IYOV стала первым в истории музыкальным произведением, которое соединило в себе оперу, реквием и ораторию.