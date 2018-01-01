"Попадете в ад": как в УПЦ МП запугивают верующих из-за перехода в ПЦУ

В бывшей УПЦ Московского патриархата после создания Православной церкви Украины начали запугивать верующих адом и различными угрозами, чтобы те не переходили в Объединенную церковь.Об этом рассказал архиепископ Евстратий (Зоря), передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что после создания Единой православной церкви в Украине права всех граждан, в том числе и тех, кто хочет остаться в русской церкви, защищены законом. Кроме того, тех, кто все же хочет перейти в ПЦУ, никто не имеет права принуждать остаться.

"Никто не имеет права их запугивать, никто не имеет права приезжать к ним, как это было во многих деревнях: на Ровенщине, на Тернопольщине. Когда завозили из монастырей каких-то посторонних людей и начинали массированно запугивать перед российскими телекамерами. "Вы в ад попадете, это все раскол, это все страшное, ложное и так далее, поэтому возвращайтесь обратно в единую спасательную каноническую церковь", — рассказал Зоря.

Кроме того, он подчеркнул, что СБУ должна реагировать на факты целенаправленного давления на приходы, что решили перейти в Объединенную церковь.

"То есть если это давление не просто возникло спонтанно, а имеет целенаправленный координирующий центр за пределами Украины, то это уже точно вопрос для СБУ, а если происходит какая-то криминальная активность или нарушение прав граждан, бесспорно, что это вопрос также и к полиции", – добавил архиепископ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее еще два прихода на Виннитчине присоединились к ПЦУ — это приходы скального Свято-Троицкого храма на берегу Южного Буга и храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка.