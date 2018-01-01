Эксперт объяснил, почему Путин боится начинать полномасштабную войну против Украины

По его словам, Путин постарается действовать "очень грамотно".

"Это очень грамотная русская "машина", не только военная, но и разведывательная и информационная, которая всеми форматами работает над тем, чтобы взять Украину в такой способ, чтобы не пойти прямой войной по всему фронту, ибо они понимают, что это для них будет серьезная международная не просто изоляция, а совсем уже другая оценка", – сказал он.

В планах Путина — объединить все технологии для влияния на Украину – военные, информационные, экономические, дипломатические и психологические. И уже с их помощью "подвести к тому, чтобы якобы без войны, но взять Украину".

По мнению эксперта, прогнозировать широкомасштабную войну России против Украины не стоит. По его словам, все подобные прогнозы следует делать на основе "какого-то здравого смысла", а в поведении Путина и России "его не было".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин выдвинул громкие личные обвинения Порошенко и впервые прокомментировал действия российских пограничников в Керченском проливе при задержании украинских кораблей и моряков.