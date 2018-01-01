"Мы сделали больше, чем любая другая администрация": названы главные обманы Трампа в 2018 году

Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

2018 год запомнился американцам громкими обманами президента США Дональда Трампа, который неоднократно вводил в заблуждение население страны. NBC News собрал главные обманы Трампа в 2018 году, в числе которых громкие заявления президента США о том, что благодаря ему Америка стала богаче и сильнее, передает ONLINE.UA.

На первое место главных обманов Трампа в 2018 года источник поставил скандальную стену с Мексикой, которую президент решил построить на границе США.

"Мы строим стену... Мексика платит за стену", — сказал президент Fox News в октябре 2018 года.

Дело в том, что Трамп обещал построить большую, красивую бетонную стену, а не забор, вдоль южной границы страны, и уже заявлял, что якобы построено немало и Мексика за это платит. Вот только проблема в том, что ничего из этого не является правдой. Как пишет издание, в настоящее время действительно проводится ремонт и заменяются старых участков пограничного ограждения на границе США и Мексики, но строительство нового участка пограничного барьера еще не началось — 650 миль ограждения вдоль границы между США и Мексикой были там задолго до того, как Трамп заявил о масштабном строительстве.

"Российского вмешательства в выборы не было. Мы потратили достаточно времени на эту охоту на ведьм", — заявил президент в ноябре 2018 года.

Это заявление Трампа также включили в число его главных обманов 2018 года. Трамп более сотни раз назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера "охотой на ведьм", хотя Мюллер уже предъявил обвинения более 33 фигурантам "российского дела", а три высокопоставленных помощника Трампа получили обвинительные заключения, что свидетельствует о том, что расследование по делу российского вмешательства является адекватным и независимым, а не "охотой на ведьм", как считает Трамп.

"Обама разлучал детей нелегалов с их семьями", — обвинял Трамп бывшее руководства США, пытаясь оправдать политику своей собственной администрации.

Источник подчеркивает, что в период президентства Обамы политика разлучения детей с семьями не была настолько распространенной. При этом адвокаты подтвердили, что при Обаме действительно было несколько случаев, когда детей забирали от родителей. Но все они были только на основании опасений торговли людьми. Кроме того, воссоединение семей было быстрым.

При Трампе более 2600 детей-мигрантов забрали от их родителей в начале 2018 года.

"Как я и пообещал американскому народу с этой трибуны 11 месяцев назад, мы ввели в действие закон о самом масштабном снижении налогов в американской истории", — сказал Трамп в своем январском послании 2018 года.

Это утверждение является ложным. Налоговый законопроект Республиканской партии, принятый в декабре, не является "самым большим" в истории США, согласно отчету непартийного комитета по федеральному бюджету.

Полным обманом, по утверждению истоника, является и экономический рост, о котором говорит Трамп, утверждающий, что "направил страну из разрушительного спада в бурный рост" после правления его предшественника Барака Обамы. Экономисты подчеркнули, что Трамп мог дать толчок экономике благодаря снижению налогов и ослабить ее торговой войной, но он не изменил ситуацию.

"Моя администрация сделала больше, чем любая другая администрация в истории нашей страны", — заявил Трамп на Организации Объединенных Наций в сентябре 2018 года. "Так и есть", — сказал он, когда среди присутствующих иностранных гостей разразился смех.

Источник отмечает, что в первые два года своего президентства Трамп подписал много законопроектов, но президент Барак Обама за первые два года пребывания в должности подписал значительно больше. Трамп несколько раз пытался и не смог отменить закон о доступном медицинском обслуживании. Подписанная ним налоговая реформа, не оправдала ожиданий и он дал смутные обещания о повторном снижении налога в качестве компенсации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трампа обвинили в том, что он отдал в руки Путину победу в холодной войне, которую американцы добивались более 70 лет большой ценой.