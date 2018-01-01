В Лас-Вегасе в США скончался знаменитый голливудский актер Фрэнк Адонис, который стал популярным после съемок в фильме "Славные парни". На момент смерти ему было 83 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.
Среди наиболее известных ролей Фрэнка Адониса фильмы "Славные парни", "Пес-призрак", "Путь самурая", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".
Он также снял единственный фильм, созданный в жанре криминального боевика — "Смертельный путь".
Как сообщал ONLINE.UA, в возрасте 89 лет ушел из жизни известный голливудский актер Джон Блузал. Причина смерти не сообщается. Актер известен своей ролью в "Пятом элементе", где сыграл профессора Пачолли, который фигурирует в самом начале фильма. Также на его счету роли в фильмах "Викарий из Дибли", "