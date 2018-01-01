Ушел из жизни известный голливудский актер

Френк Адоніс (фото — flickr.com)

В Лас-Вегасе в США скончался знаменитый голливудский актер Фрэнк Адонис, который стал популярным после съемок в фильме "Славные парни". На момент смерти ему было 83 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

По данным американских СМИ, в последние несколько лет мужчина страдал болезнью почек. За неделю до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Среди наиболее известных ролей Фрэнка Адониса фильмы "Славные парни", "Пес-призрак", "Путь самурая", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

Он также снял единственный фильм, созданный в жанре криминального боевика — "Смертельный путь".