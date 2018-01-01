Ушел из жизни известный голливудский актер

Ушел из жизни известный голливудский актер

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Френк Адоніс (фото — flickr.com)

В Лас-Вегасе в США скончался знаменитый голливудский актер Фрэнк Адонис, который стал популярным после съемок в фильме "Славные парни". На момент смерти ему было 83 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

Ушел из жизни известный голливудский актер (1)

По данным американских СМИ, в последние несколько лет мужчина страдал болезнью почек. За неделю до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Среди наиболее известных ролей Фрэнка Адониса фильмы "Славные парни", "Пес-призрак", "Путь самурая", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

Ушел из жизни известный голливудский актер (2)

Он также снял единственный фильм, созданный в жанре криминального боевика — "Смертельный путь".

Ушел из жизни известный голливудский актер (3)

Как сообщал ONLINE.UA, в возрасте 89 лет ушел из жизни известный голливудский актер Джон Блузал. Причина смерти не сообщается. Актер известен своей ролью в "Пятом элементе", где сыграл профессора Пачолли, который фигурирует в самом начале фильма. Также на его счету роли в фильмах "Викарий из Дибли", "Супермен-3" Ричарда Лестера, антиутопии "Темный город".

Источник: ONLINE.UA Теги: актер, смерть, Голливуд, Фрэнк Адонис
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