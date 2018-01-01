Уже празднуют: на Донбассе пьяный боевик напал на СММ ОБСЕ

Уже празднуют: на Донбассе пьяный боевик напал на СММ ОБСЕ

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Фото: flickr.com

На Донбассе вооруженный оккупант в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль наблюдателей миссии ОБСЕ. Это произошло в населенном пункте Хорошее Луганской области, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу СММ.

Отметим, что Хорошее находится в 36 км на запад от Луганска.

"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде. Вскоре после этого один из мужчин, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", — сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе провокации человек говорил наблюдателям оскорбительные слова.

Стоит отметить, что ранее миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линии разграничения.В частности, боевики держат возле Луганска 22 "Грады".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Украиной и Россией может вновь обостриться на Донбассе и в оккупированном Крыму. В случае эскалации Россия будет предоставлять боевикам военную помощь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, ОБСЕ, нападение, боевики
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