В Кабмине сделали позитивный прогноз относительно роста зарплат украинцев

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году будет 10,5 тыс. гривен, но, думаю, мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс.гривен по итогам 2019 года", — сказал Гройсман.

Кроме того, глава Кабмина напомнил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тысяч гривен реализовался.

"Как видите, я, в принципе, не ошибся. По состоянию на 1 ноября это было 9,2 тыс. грн, думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", — сказал Гройсман.

Отметим, недавно состоялась презентация проекта бюджета, во время которой премьер Владимир Гройсман озвучил основные показатели главного финансового документа страны на 2019 год.

Напомним, ранее украинский глава Петр Порошенко подписал указ о повышении зарплаты украинским военным и полицейским. Согласно этому документу, заработные платы будут повышены не менее чем на 30%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко сообщил, когда в Украине повысят минимальную зарплату почти до 4,2 тысяч гривен.