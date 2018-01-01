"В 11 раз больше!": В НБУ сообщили приятные новости

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За 11 месяцев банковский сектор Украины получил 20 миллиардов гривен прибыли, что в 11 раз больше аналогичного показателя 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает ONLINE.UA.

"20 млрд грн! Именно такой результат работы банковской системы за 11 месяцев этого года. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Мы уже где-то говорили, что сектор в этом году получит прибыль, что может стать рекордным за более чем десятилетие. И главное — настоящим", — написала Рожкова.

По ее словам, в следующем году прибыльность сектора останется высокой. Хотя высокие процентные ставки и будут оказывать давление на доходы банков.

"Конечно, год еще не закончился, еще возможны различные корректировки, в том числе расходы на формирование резервов, но рост процентного дохода почти на 20%, комиссионного на 25%, свидетельствует о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается", — написала заместитель главы НБУ.

Также Рожкова отметила, что в конце года регулятор продолжает работать над важными для сектора решениями.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.