Секс-символ сериала "Сплетница" удивил фанатов еще одним своим талантом - яркие фото

Известный голливудский киноактер и секс-символ сериала "Сплетница" Эд Вествик ошеломил фанатов в социальных сетях новыми рождественскими снимками, на которых он демонстрирует свой кулинарный талант, передает ONLINE.UA.

Красавец, который сыграл главного героя сериала Чака Басса, опубликовал на своей странице в Instagram фото с собственной кухни. На снимках Вествик сначала нарезает овощи, а затем сервирует блюдо к столу.

"Маленький рождественский сервис. Счастливых праздников", — подписал фото Эд.

Кроме того, Эд показал, как ему удается постоянно поддерживать идеальную физическую форму. Голливудский красавец не скрывает, что регулярно занимается боксом.

"Это просто идеальный мужчина; даже не знаю, где ему лучше — на кухне или в зале; после вкусного ужина можно и потренироваться; так выглядит идеальная жизнь; невероятный красавец; надеюсь, что это не просто красивая картинка", — пишут фанаты в комментариях к фотографиям.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик расстался со своей девушкой Джессикой Серфати. Стоит отметить, что недавно он оказался в центре громкого секс-скандала.