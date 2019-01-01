Как выглядят новогодние елки 2019 в разных городах Украины: зрелищные фото и видео

Фото: twitter.com

Сложно представить себе Новый год без новогодней елки. Лесные красавицы появляются не только в домах украинцев, но и на главных площадях города, где создают настоящую праздничную и волшебную атмосферу. Из года в год большие мегаполисы "соревнуются" в высоте и стоимости городской зеленой красавицы. Как выглядят новогодние елки 2019 в разных городах Украины и какая из них уже получила звание самой красивой и дорогой — в материале ONLINE.UA.

Самой высокой и красивой новогодней елкой 2019 стала елка в Харькове. Ее высота достигает целых 40 метров, а из бюджета на нее потратили 2 млн гривен и дополнительно 6 млн на украшения. Освещение харьковской елки 2019 действительно впечатляет — зрелищные фото и видео новогодней красавицы активно публикуют пользователи в соцсетях.

Самую дорогую новогоднюю елку 2019 установили в Полтаве. На нее местные власти не пожалели 2,8 млн гривен, хотя высота ее достигает всего 20 м. При этом на украшение полтавской елки потрачено 5 млн гривен, в два раза больше, чем на украшение елки в Киеве.

Новогодняя елка 2019 в Полтаве (фото — instagram.com)

Главная красавица Украины расположена на Софийской площади в Киеве. Ее высота – 27 метров. Киевская елка вместе с украшениями обошлась в 2 миллиона 700 тысяч гривен — все траты в полном объеме покрыли спонсоры.

Главная елка Украины 2019 на Софиевской площади в Киеве (фото - instagram.com)

Среди крупных городов самая дешевая новогдняя елка 2019 была установлена во Львове. И даже не одна, а две. При чем обе подарены спонсорами, а украшения на них стоили 260 тысяч гривен. В высоту львовские елки 2019 достигают 20 м и сияют ярко, благодаря 1, 5-киломтеровой гирлянде.

Новый год 2019 во Львове — новогодняя елка (фото — instagram.com)

В Виннице также установили две новогодние елки высотой 27 и 28 метров. На них потратили чуть больше 1 млн гривен вместе с украшениями. В Запорожье новогоднюю ель высотой 23 м купили за 200 тысяч гривен, ее украсили за 420 тыс.грин. В Одессе на Новый год 2019 также поставили 20-метровую елку, на которую потратили более 200 тыс. грн.

Новогодняя елка 2019 в Виннице (фото — instagram.com)

10-метровая елка в этом году украшает Днепр. Ее украсили различными игрушками и гирляндами зеленого и синего цветов. На территории вокруг деревца тоже сделали освещение. Елка стоила 167 тыс. гривен.

Новогодняя елка 2019 в Днепре (фото — instagram.com)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что первое место в рейтинге лучших рождественских елок Европы, составленного сайтом "European Best Destinations", заняла главная елка Украины.