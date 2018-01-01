Сенцов впервые рассказал об условиях в российской колонии

Олег Сенцов (фото — 24tv.ua)

Украинский политзаключенный Олег Сенцов впервые рассказал о жестких условиях в российской колонии Лабытнанги. Режиссер отметил, что может пользоваться телефоном раз в месяц, также он получает газеты с месячным опозданием. Слова украинца цитирует правозащитница Татьяна Щур, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Отряд примерно такой же, как в Кольченко (двухъярусные кровати; около 70-ти человек, точного количества Олег не называет), есть комната для приема пищи с холодильником, столом и полками для продуктов, электрическим чайником. Есть "красный уголок" с телевизором, который можно смотреть по расписанию", – рассказала Щур, ссылаясь на письма Сенцова.

Указано, что телефоном Сенцов может пользоваться не чаще, чем раз в месяц. Количество вызовов законом не ограничено, но существует большая очередь на звонки. Газеты режиссеру приходят с опозданием примерно на месяц. Но под давлением после жалоб и огласки в Европарламенте, они до него все же доходят. Журналисты "Новой газеты" оплатили для Сенцова свое издание на следующие полгода.

Правозащитница уточнила, что последнее письмо, которое она с Николаем Щуром получила от Сенцова, датировано 24-м декабря.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле разозлились из-за присуждения премии Сахарова Сенцову.