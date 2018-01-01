Победа: сразу два украинца попали в тройку лучших боксеров 2018 года

Украинские чемпионы Василий Ломаченко и Александр Усик не устают получать престижные награды и прославлять Украину на международной спортивной арене. В этот раз Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров года портала Boxing Talk, а Усик забрал себе "бронзу" рейтинга, передает ONLINE.UA.

На втором месте оказался Теренс Кроуфорд — американский боксер-профессионал, выступающий в полусреднем весе. Чемпион мира по версии WBO (2018 — н.ч.) в полусреднем весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (титулы WBO (2015 — 2017), WBC (2016 — 2017), WBA (Super) (2017), IBF (2017) и The Ring (2016 — 2017)), а также бывший чемпион мира в легком весе по версиям WBO (2014 — 2015) и The Ring (2014 — 2015).

Василий Ломаченко

Теренс Кроуфорд

Александр Усик