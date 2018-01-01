Украинцы назвали главное событие 2018 года

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Объединительный собор и военное положение. Эти события стали главными для украинцев в 2018 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает ONLINE.UA.

24% опрошенных украинцев считают главным политическим событием 2018 года результаты Объединительного собора, который 15 декабря 2018 года провозгласил создание единой православной церкви Украины.

Около 17% респондентов событием 2018 года назвали военное положение, которое было введено в десяти областях Украины в конце ноября из-за вооруженного нападения России в Керченском проливе на украинские корабли. Саму атаку в Керченском проливе главным событием года назвали около 9% опрошенных.

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина подчеркнула, что результаты опроса украинцев по итогам 2018 года и прогнозам на 2019 год для Украины не сильно изменились. Она уточнила, что 20% опрошенных украинцев уверены, что Украина преодолеет трудности в ближайшее время, 40% респондентов убеждены, что у Украины в разы улучшилась обороноспособность.

"Важными позитивами для страны, по мнению респондентов, является также продолжение санкционного режима против РФ и международной поддержки Украины, сотрудничество с США в оборонной сфере и, в частности, получение противотанковых комплексов Джавелин", — подвели итоги опроса украинцев в Фонде.

Кроме этого, важными событиями и внешнеполитическими победами Украины в 2018 году называны: сохранение санкций против РФ и международное осуждение действий России в Черном и Азовском морях, поддержка Украины ключевыми западными партнерами, получение оружия от США, недавние успехи в восстановлении сотрудничества с МВФ и выигрыш Украины Стокгольмского арбитража против Газпрома.

Опрос по итогам 2018 года был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Эксперты опросили более 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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