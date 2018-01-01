"Как мать с сыном": супермодель Хайди Клум показала своего молодого жениха

Хайді Клум (фото — flickr.com)

Известная супермодель Хайди Клум поделилась интимным фото с молодым женихом. На снимке она лежит со своим любимым в постели. Фотография появилась на странице модели в Instagram, передает ONLINE.UA.

Селфіисделал любимый Клум — 29-летний музыкант Томас Каулитц. Парень нежно обнимает модель, что лежит у него на груди и прислонился лицом к ее лицу. На втором снимке Хайди Клум демонстрирует обручальное кольцо.