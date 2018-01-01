"Как мать с сыном": супермодель Хайди Клум показала своего молодого жениха

Известная супермодель Хайди Клум поделилась интимным фото с молодым женихом. На снимке она лежит со своим любимым в постели. Фотография появилась на странице модели в Instagram, передает ONLINE.UA.
Селфіисделал любимый Клум —
29-летний музыкант Томас Каулитц. Парень нежно обнимает модель, что лежит у него на груди и прислонился лицом к ее лицу. На втором снимке Хайди Клум демонстрирует обручальное кольцо.
Недавно музыкант сделал предложение
45-летней модели, и та согласилась выйти за него замуж.
Как известно, красавица закрутила роман с молодым музыкантом весной 2018 года.
29-летний Том Каулитц — гитарист группы Tokio Hotel.
В комментариях к фото поклонники пары желают влюбленным счастливой семейной жизни. Однако нашлись и те, кто критикуют выбор Тома, намекая, что Клум годится ему в матери.
"Невероятно очаровательная пара; желаю вам шестерых красивых деток; они как мать и сын; не нужно завидовать — Хайди выглядит максимум на 30 лет; любовь не знает границ; вот так выглядит счастье; самая красивая пара на планете", — пишут фанаты.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет.