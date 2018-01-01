"Как мать с сыном": супермодель Хайди Клум показала своего молодого жениха

"Как мать с сыном": супермодель Хайди Клум показала своего молодого жениха

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Хайді Клум (фото — flickr.com)
Известная супермодель Хайди Клум поделилась интимным фото с молодым женихом. На снимке она лежит со своим любимым в постели. Фотография появилась на странице модели в Instagram, передает ONLINE.UA.
 
Селфіисделал любимый Клум — 29-летний музыкант Томас Каулитц. Парень нежно обнимает модель, что лежит у него на груди и прислонился лицом к ее лицу. На втором снимке Хайди Клум демонстрирует обручальное кольцо.
Недавно музыкант сделал предложение 45-летней модели, и та согласилась выйти за него замуж.
 
Как известно, красавица закрутила роман с молодым музыкантом весной 2018 года. 29-летний Том Каулитц — гитарист группы Tokio Hotel.
В комментариях к фото поклонники пары желают влюбленным счастливой семейной жизни. Однако нашлись и те, кто критикуют выбор Тома, намекая, что Клум годится ему в матери.
"Невероятно очаровательная пара; желаю вам шестерых красивых деток; они как мать и сын; не нужно завидовать — Хайди выглядит максимум на 30 лет; любовь не знает границ; вот так выглядит счастье; самая красивая пара на планете", — пишут фанаты.
"Как мать с сыном": супермодель Хайди Клум показала своего молодого жениха (1)
Источник: ONLINE.UA Теги: Хайди Клум, модель, отношения, свадьбы
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