Уже лучше: в НАТО похвалили Украину

Уже лучше: в НАТО похвалили Украину

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Фото: wikipedia.org

Руководство НАТО передало собственную оценку выполнения Годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО — она является самой высокой за все предыдущие годы. Об этом сообщает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Стоит отметить, что окончательная оценка со стороны правительства и Альянса будет готова в январе, сейчас стороны оперируют данными за три квартала 2018 года.

"По результатам 9 месяцев текущего года оценка с нашей стороны такая: 51% заданий выполнены и 45% находится в состоянии выполнения. Относительно оставшихся 4% еще по итогам третьего квартала было понятно, что они не будут выполнены и переносятся на 2019 год", — рассказала она.

 Политик также напомнила, что основная часть ГНП и задач в ней касается сектора безопасности и обороны, а также добавила, что взаимная оценка со стороны НАТО не содержит цифровых показателей, но является положительной.

"Оценка альянса является качественной, и содержит описание по каждому направлению: здесь вы сделали, здесь нужны такие и такие усилия и тому подобное. Оценка от НАТО (а 9 месяцев 2018 года — ред.), которую мы получили, существенно позитивнее, чем все их оценки, которые были до того, в предыдущие годы", — заявила она.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что члены Парламентской ассамблеи НАТО едины в мнении и понимании того, что России надо дать жесткий отпор за вторжение в Украину.

Источник: Європейська правда Теги: НАТО, Украина, Кабмин, РНП
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