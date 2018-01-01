Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

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Британская газета The Guardian составила рейтинг 50 самых ожидаемых фильмов 2019 года. ТОП-10 возглавила комедия Майкла Уинтерботтома "Жадность", в которой Стив Куган исполняет роль миллиардера, устроившего безумную вечеринку в Греции в честь своего 60-летия , сообщает ONLINE.UA.

Вторым в списке самых ожидаемых фильмов 2019 года стала драма "Аммонит" режиссера Френсиса Ли. Картина расскажет об истории любви двух женщин, которых сыграют Кейт Уинслет и Сирша Ронан. Действие будет разворачиваться в 1840-х годах в Великобритании.

В первую пятерку самых ожидаемых фильмов 2019 года также вошли: фильм Кена Лоуча, котоырй покажет историю о водителе фургона, который пытается выжить и прокормить свою семью после финансового кризиса 2008 года, фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", в котором снялись Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо, Курт Рассел и Дакота Фаннинг, а также картина "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.

В десятку наиболее ожидаемых также вошли такие киноленты, как "Мы" Джордана Пила, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Сувенир" Джоанны Хогг, а также фильм Джея Роуча про Роджера Эйлса, название которого пока не сообщается.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на премии People’s Choice Awards был назван лучший фильм 2018 года — им стала лента "Мстители: Война бесконечности".