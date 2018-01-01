Богини Instagram: как бы выглядели знаменитые красавицы 20 века с трендами 2018 года

Богини Instagram: как бы выглядели знаменитые красавицы 20 века с трендами 2018 года

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Мерилін Монро (фото — flickr.com)

Британский художник Мэт Мейтленд опубликовал подборку снимков, которые показывают, как могли бы выглядеть знаменитости 20 века, если бы стали популярными в социальных сетях в 2018 году и следили бы за последними бьюти-трендами, передает ONLINE.UA со ссылкой на Paper.

Отфотошопленные фото звезд Мет публикует на своей странице в в Instagram.

Так, на фотографиях Мейтленда знаменитая актриса Одри Хепберн и принцесса Диана изображена со значительно увеличенными губами и суженным носом, а княгиня Монако Грейс Келли демонстрирует подтяжку лица. Так, по мнению автора, могли бы выглядеть знаменитости прошлого, если бы решили соответствовать сегодняшним идеалам.

"Некоторые, посмотрев эту серию, могут предположить, что я выступаю против косметологических процедур. Но это совсем не так. Меня всегда восхищали люди, которые доводят красоту до крайности. Один из моих героев, Майкл Джексон, как известно, исследовал идею трансформации внешности еще в начале своей карьеры", – рассказал художник в интервью.

Богини Instagram: как бы выглядели знаменитые красавицы 20 века с трендами 2018 года (1)

Как сообщал ONLINE.UA, десять снимков Мэрилин Монро с легендарной серии фотографий, сделанных за шесть недель до ее смерти, проданы на аукционе Freemans за $ 41 тыс.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Мэрилин Монро, Діана, тренди, пластика
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