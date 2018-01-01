Богини Instagram: как бы выглядели знаменитые красавицы 20 века с трендами 2018 года

Британский художник Мэт Мейтленд опубликовал подборку снимков, которые показывают, как могли бы выглядеть знаменитости 20 века, если бы стали популярными в социальных сетях в 2018 году и следили бы за последними бьюти-трендами, передает ONLINE.UA со ссылкой на Paper.

Отфотошопленные фото звезд Мет публикует на своей странице в в Instagram.

Так, на фотографиях Мейтленда знаменитая актриса Одри Хепберн и принцесса Диана изображена со значительно увеличенными губами и суженным носом, а княгиня Монако Грейс Келли демонстрирует подтяжку лица. Так, по мнению автора, могли бы выглядеть знаменитости прошлого, если бы решили соответствовать сегодняшним идеалам.