В помещении детского сада запустили фейерверки - шокирующее видео

Фото: flickr.com

В Казахстане во время проведения новогоднего праздника в одном из детских садов произошло ЧП. В помещении запустили фейерверки, которые разлетелись по всему залу. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube, передает ONLINE.UA.

На ролике видно, как упаковки с петардами расставили между детьми и залом на расстоянии в несколько метров. Подожженные фейерверки разлетелись в разные стороны, попадая на людей. На празднике сразу же началась паника, родители убегали со своих мест, спасаясь от петард. Есть ли пострадавшие в результате инцидента — пока неизвестно.

Разгневанные пользователи сети в комментариях к видео не устают критиковать администрацию детского сада, которая допустила подобное.

"Там вообще есть нормальные люди? Как до такого можно было додуматься?; и им все сойдет с рук — вот увидите; очень жаль деток; надеюсь виновные будут наказаны", — пишут возмущенные люди.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в центре Львова, на площади близ Оперного театра, загорелась палатка рождественской ярмарки, после чего огонь перекинулся на две соседние палатки. Сразу же на место происшествия прибыли пожарные. Кроме того, было слышно три взрыва – вероятно, через пламя взорвался газовый баллон.