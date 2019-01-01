Цены повышаются в 1,5 раза: крупнейший мобильный оператор закрывает старые тарифы

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С 15 января по 15 февраля 2019 один их крупнейших украинских мобильных операторов Киевстар закрывает старые тарифы. Абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы в разделе Архив тарифов и SMS-сообщениях минимум за 7 дней, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора.

Абонентам, чьи тарифы будут закрыты, предложат новый пакет услуг — если он им не подойдет, самостоятельно выбрать любой актуальной тарифный план и перейти на новые условия обслуживания.

"Устаревшие тарифные планы, которые сокращаются, были введены в действие в среднем 5 или более лет назад, и в настоящее время имеют невыгодные и неактуальные для абонентов условия", — отмечается в сообщении.

В рамках новых тарифов "Киевстар" будет предоставляться безлим на звонки на номера внутри сети, 30-300 минут для звонков на номера других мобильных операторов, возможность звонить на городские номера по тарифам от 30 копеек за минуту.

Отмечается, что в среднем тарифы Киевстар увеличатся в 1,5 раза. На новые тарифы придется перейти абонентам, которые пользуются тарифами: XXL, Базовий, Безлім + Київстар, Класичний, Комфорт, Ультра Комфорт, Вільний Київстар 35, Вільний смартфон, Би29, 5+0 Новий!, Вільний Київстар, Комфорт+, Київстар 3G онлайн 2017.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в 2018 году в связи с запуском интернета 4G Киевстар уже повышал тарифы на 10-20 гривен.