Instagram изменил ленту новостей - пользователи выступили с жесткой критикой

Администрация популярной социальной сети Instagram запустила очередное обновление интерфейса – теперь пользователи по другому листают ленту новостей — ее надо прокручивать горизонтально, как в сторис, передает ONLINE.UA.

Однако немало пользователей сразу же бросились безжалостно критиковать обновление. Только за полчаса накопилось столько негативных отзывов, что апдейт отозвали.

"Боже, ну кто это придумал? Очень неудобно!; за что им там платят деньги?; все же было так хорошо. Зачем вы отпугиваете аудиторию?; какая замечательная идея — испортить пользователю настроение перед праздниками; верните старую версию! немедленно; мне больно смотреть на это обновление; думали-думали и вот какую ерунду придумали; лучше бы разобрались с реальными проблемами", — пишут разъяренные пользователи Instagram.

Напомним, ранее руководство популярной социальной сети Instagram начало удалять лайки, комментарии и подписки, которые были сделаны автоматически с помощью сторонних сервисов. Кроме того, в ближайшее время будут применены новые меры, направленные на борьбу с нетипичной активностью и фейками.