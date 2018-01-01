Instagram изменил ленту новостей - пользователи выступили с жесткой критикой

Instagram изменил ленту новостей - пользователи выступили с жесткой критикой

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Фото: flickr.com

Администрация популярной социальной сети Instagram запустила очередное обновление интерфейса – теперь пользователи по другому листают ленту новостей — ее надо прокручивать горизонтально, как в сторис, передает ONLINE.UA.

Однако немало пользователей сразу же бросились безжалостно критиковать обновление. Только за полчаса накопилось столько негативных отзывов, что апдейт отозвали.

"Боже, ну кто это придумал? Очень неудобно!; за что им там платят деньги?; все же было так хорошо. Зачем вы отпугиваете аудиторию?; какая замечательная идея — испортить пользователю настроение перед праздниками; верните старую версию! немедленно; мне больно смотреть на это обновление; думали-думали и вот какую ерунду придумали; лучше бы разобрались с реальными проблемами", — пишут разъяренные пользователи Instagram.

Instagram изменил ленту новостей - пользователи выступили с жесткой критикой (1)

Instagram изменил ленту новостей - пользователи выступили с жесткой критикой (2)

Напомним, ранее руководство популярной социальной сети Instagram начало удалять лайки, комментарии и подписки, которые были сделаны автоматически с помощью сторонних сервисов. Кроме того, в ближайшее время будут применены новые меры, направленные на борьбу с нетипичной активностью и фейками.

Администрация убеждена, что пользователи используют сторонние приложения, чтобы искусственно нарастить аудиторию. В компании создали инструменты машинного обучения, которые позволяют найти аккаунты, которые используют такие службы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что австралийский суд обязал компанию Apple выплатить 9 млн долларов штрафа. Причиной принятия такого решения стал отказ компании бесплатно ремонтировать iPhone пользователей.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Instagram, новостная лента, пользователи, критика
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