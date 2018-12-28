Крулько: Тимошенко восстановит доверие западных партнеров

Іван Крулько (фото — intvua.com)

Мнение о том, что новая власть во главе с Юлией Тимошенко восстановит доверие западных партнеров и создаст условия для украинского экономического чуда, высказал заместитель Председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько во время политического ток-шок "Украинский формат" на телеканале NewsOne, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".

По мнению политика, смена власти — единственный шанс для экономического рывка Украины. «У нас процветает коррупция, а власть обворовывает украинский народ, придумывая различные газовые и энергетические схемы», — отметил он.

"Западные партнеры не списывают нам долги, а иностранные инвесторы не вкладывают деньги в Украину, потому что не верят нынешней власти", — добавил депутат.

Политик убежден: первое, что нам надо сделать — восстановить доверие наших западных партнеров. Также надо договариваться с ними по внешнему долгу, ведь условия соглашения о реструктуризации долга, которую подписала экс-министр финансов Наталья Яресько, запрограммировали страну на неуспех. По соглашению, при росте ВВП свыше 3% нам надо отдавать 15% от заработанного, а более 4% — 40%, напомнил политик.

"Нам надо расти на 9-12% в год, а не 3% и переходить к инновационной модели экономики, как это предлагает Тимошенко", — резюмировал он.