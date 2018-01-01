Не забыли об Украине: Меркель и Макрон обратились к Путину с жестким требованием

Не забыли об Украине: Меркель и Макрон обратились к Путину с жестким требованием

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Еммануель Макрон та Ангела Меркель (фото — kremlin.ru)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением относительно украинских моряков, находящихся в плену РФ. Европейские политики требуют у главы Кремля Владимира Путина немедленно освободить пленных, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Star.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей через Керченский пролив и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков", — сказано в совместном заявлении сторон.

Макрон и Меркель подчеркнули, что задержанные моряки должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники со своими семьями. Кроме того, лидеры выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в оккупированном Крыму.

"Ситуация с правами человека в Крыму, который был присоединен Россией с нарушениями международного права, использование военной силы Россией в Керченском проливе и оскорбительное управление в Азовском море, также является источником большого беспокойства для нас", – говорится в заявлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Пентагона выступил с жестким заявлением против России, заявив, что до Путина плохо доходит, какие последствия несут его действия.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, моряки, плен
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