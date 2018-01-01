Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Тренеры реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" Марина и Вячеслав Узелковы приняли решение развестись после 22 лет совместной жизни. 28 декабря Марина официально заявиа, что их брак с Вячеславом таки распался, передает ONLINE.UA.

Слухи о разводе всколыхнули сеть еще в начале декабря. Однако пара их не то, что не подтверждала, а опровергала.

28 декабря Марина опубликовала совместную фотографию со своим мужем, под которой откровенно призналась об их расставании.

"Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня дрожат руки. Я очень переживаю за наших деток, за родителей, родных, близких, и за тех, кто очень верил в нашу пару, семью и любовь. Поверьте, я говорю искренне, все это было! Потому, что прожить 22 года, как семья, невозможно без любви. В ней появились наши прекрасные, невероятные дети, Роберт и Оливия. И мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара", – прокомментировала фотографию Марина.

Узелкова подчеркнула, что они остались друзьями, и попросила поклонников не искать подводных камней и виновных в этой ситуации.

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