Бережи себе: популярная украинская группа подарила украинцам пронзительную новогоднюю песню

Бережи себе: популярная украинская группа подарила украинцам пронзительную новогоднюю песню

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Фото: facebook.com/fioletband

Известная украинская группа "Фиолет" записала новогодний трек под названием "Бережи себе". Украинцы в восторге от нежной и красивой песни — они утверждают, что трек пронзил их души и зарядил новогодним настроением, сообщает ONLINE.UA.

Автором новогодней песни "Фиолета" стал фронтмен группы Сергей Мартынюк. Он охаракетеризовал ее как эмоционалный итог радостного, но сложного 2018 года.

"2018-й был действительно знаковым: выход альбома "Aurora", первый миллион просмотров клипа "Кохана", успешный тур, и, конечно, выход моего дебютного романа "Капітан Смуток". Я в очередной раз убедился в том, что несмотря на все сложности, я на своем месте. И песня "Бережи себе" — именно о том, что никогда не стоит останавливаться на пути к своей цели. Тепло, которое живет внутри нас — это самое главное. Им мы можем согреть не только себя, но и окружающих", — рассказал о новой песне Мартынюк.

Сергей признался, что уже как минимум пять лет, мечтал создать новогодне-рождественский альбом, но этому постоянно препятствовали другие творческие проекты. Однако песня «Бережи себе», по его мнению, возможно, станет первым шагом к этой мечте.

Украинцы и поклонники "Фиолета" назвали новогодний терк группы настоящей бомбой, очень праздничной и нежной.

Бережи себе: популярная украинская группа подарила украинцам пронзительную новогоднюю песню (1)

Бережи себе: популярная украинская группа подарила украинцам пронзительную новогоднюю песню (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская группа The Hardkiss покорила украинцев новым клипом, снятым на песню "Коханці". Поклонники музыкантов назвали их новое видео нереально крутым, а клип — лучшим в 2018 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: фіолет, группы, песни, видеоновости, Новый год
Новости других СМИ
Гений советует: Билл Гейтс назвал ТОП-5 книг 2018 года
Гений советует: Билл Гейтс назвал ТОП-5 книг 20...
Новый год 2019: красивые поздравления в стихах и прозе, прикольные СМС
Новый год 2019: красивые поздравления в стихах ...
Как празднуют Новый год в странах Европы: интересные традиции и отличия от Украины
Как празднуют Новый год в странах Европы: интер...
Богини Instagram: как бы выглядели знаменитые красавицы 20 века с трендами 2018 года
Богини Instagram: как бы выглядели знаменитые к...
Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
"Как мать с сыном": супермодель Хайди Клум показала своего молодого жениха
"Как мать с сыном": супермодель Хайди...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи