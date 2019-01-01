Бережи себе: популярная украинская группа подарила украинцам пронзительную новогоднюю песню

Фото: facebook.com/fioletband

Известная украинская группа "Фиолет" записала новогодний трек под названием "Бережи себе". Украинцы в восторге от нежной и красивой песни — они утверждают, что трек пронзил их души и зарядил новогодним настроением, сообщает ONLINE.UA.

Автором новогодней песни "Фиолета" стал фронтмен группы Сергей Мартынюк. Он охаракетеризовал ее как эмоционалный итог радостного, но сложного 2018 года.

" 2018-й был действительно знаковым: выход альбома "Aurora", первый миллион просмотров клипа "Кохана", успешный тур, и, конечно, выход моего дебютного романа "Капітан Смуток". Я в очередной раз убедился в том, что несмотря на все сложности, я на своем месте. И песня "Бережи себе" — именно о том, что никогда не стоит останавливаться на пути к своей цели. Тепло, которое живет внутри нас — это самое главное. Им мы можем согреть не только себя, но и окружающих", — рассказал о новой песне Мартынюк.

Сергей признался, что уже как минимум пять лет, мечтал создать новогодне-рождественский альбом, но этому постоянно препятствовали другие творческие проекты. Однако песня «Бережи себе», по его мнению, возможно, станет первым шагом к этой мечте.

Украинцы и поклонники "Фиолета" назвали новогодний терк группы настоящей бомбой, очень праздничной и нежной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская группа The Hardkiss покорила украинцев новым клипом, снятым на песню "Коханці". Поклонники музыкантов назвали их новое видео нереально крутым, а клип — лучшим в 2018 году.