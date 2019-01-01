Зрелищный звездопад и кровавая Луна: в январе 2019 года украинцы увидят уникальные астрономические явления

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С самого начала 2019 год начнет радовать землян яркими астрономическими событиями. Уже в январе астрономы обещают уникальный звездный дождь и кровавую Луну, сообщает ONLINE.UA.

Январский звездопад, по утверждению астрономов, будет самым ярким в 2019 году. Звездопад Квадрантиды, начнется 28 декабря 2018 года и будет длиться до 12 января 2019 года. Но рассмотреть вспыхивающие на небосклоне метеоры можно будет только в ночь с 3 на 4 января — в пик звездопада можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час.

Квадрантиды — ежегодный метеорный поток. Он считается одним из самых ярких звездопадов года наравне с такими потоками-гигантами, как Геминиды (в декабре) и Персеиды (в августе). Источник Квадрантид был неизвестен вплоть до 2003 года, пока астроном из Нидерландов Питер Дженнискенс не нашел свидетельства того, что поток связан с небольшим астероидом — обломком кометы, разрушившейся около 500 лет назад.

После новогодних праздников, насладившись звездопадом Квадрантиды, земляне смогут наблюдать зрелищное лунное затмение. Первая в 2019 году кровавая Луна ожидается 21 января — начало полутеневого лунного затмения ожидается в 4:37 по Киеву, а начало полного теневого затмения — в 6:41. Максимальная фаза кровавой Луны будет после 7 часов утра, когда над Украиной уже взойдет Солнце. Остается надеяться на то, что небо будет относительно безоблачным, что позволит увидеть уникальное астрономическое явление в ходе которого спутник Земли будет приобретать необычные красноватые оттенки, из-за чего это явление и называют кровавая Луна.

Как сообщал ONLINE.UA, последним звездопадом 2018 года стал зведный дождь Геминид, который прошел в декабре.