Власти США назвали главные достижения Украины в 2018 году

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Посол США в Украине Мари Йованович назвала наибольшие достижения Украины в 2018 году. По ее словам, это принятие Закона о национальной безопасности и обороне и закона об Антикоррупционном суде и начало его формирования. Также дипломат отметила, что Украина осталась в программе МВФ, хотя и это было довольно непросто, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Я бы хотела сконцентрироваться на положительном. Я думаю, Украина многого достигла в этом году. Одно из таких достижений – это принятие Закона о национальной безопасности и обороне, который является особенно важным для украинских Вооруженных сил, это с одной стороны касается внутренней ситуации, а с другой стороны это важно в смысле приближения Украины к стандартам НАТО и в целом к Альянсу", — заявила Мари Йованович.

По ее словам, еще одно из больших достижений Украины – принятие закона об Антикоррупционном суд и начало его формирования.

"Этот процесс еще продолжается, впереди много вызовов, но я считаю, это стало мощным сигналом как для украинцев, так и для международных игроков, который показал, что Украина имеет серьезные намерения относительно борьбы с коррупцией... А еще и тот факт, что Украина осталась в программе МВФ, а это было очень сложно, и это является основой для реформ. Есть еще много других достижений, в частности создание единой украинской поместной православной церкви. Я думаю, это очень важное событие для украинского народа в том смысле, что украинцы смогут свободно выбирать как молиться. И мы поздравляем украинский народ с этим важным достижением", — говорит посол.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее руководство НАТО передало собственную оценку выполнения Годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО — она является самой высокой за все предыдущие годы.