Трамп угрожает полностью закрыть южную границу США: что случилось

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп допускает полное закрытие южной границы США. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает ONLINE.UA.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить бестолковые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна. Трудно поверить, что могут существовать конгресс и президент, которые одобрили бы такое!" — написал Трамп в микроблоге.

Как известно, ранее некоторые федеральные ведомства США частично приостановили работу (войдя в режим так называемого "шатдаун") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Глава Белого заявлял, что не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой. В то же время демократы не готовы поддержать документ с такими расходами.