Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года: трейлеры и дата выхода

Кадр з мультфільму "Таємне життя домашніх тварин 2"

С самого начала 2019 год начнет радовать громкими премьерами любителей сказочных историй — на большой экран выйдут несколько десятков интересным анимационных фильмов. ONLINE.UA сделал подборку самых ожидаемых мультфильмов 2019 года с трейлерами и датой выхода.

Мавка. Лесная песня

В 2019 году на экраны выйдет украинский ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" и образов народной мифологии. Его сюжет развивается в бескрайних украинских лесах, которые издавна скрывают множество тайн и загадок. Тут, среди вековых деревьев, обитают необычные мифические существа. Среди них — Мавка, душа и новоизбранная Хранительница Леса, защищающая лес от любых посягательств людей, и Лукаш — обычный сельский парень, который очень любит музыку и весь свой талант вкладывает в игру на сопилке. Мавка и Лукаш встречаются и влюбляются друг в друга. Их союз и так почти невозможен, но препятствий становится еще больше, когда в селе появляется алчная и могущественная Килина.

Мавка. Лесная песня — трейлер (видео):

Тайная жизнь домашних животных 2

30 мая 2019 года запланирована премьера продолжения веселого семейного мультфильма "Тайная жизнь домашних животных". В новой истории команда усатых и хвостатых будет противостоять злобному ветеринару Френсису. Во второй части вновь появятся пес Макс, дворняга Дюк, кошка Хлоя, шпиц Гиджет и кролик Снежок, которые сделают все возможное, чтобы остановить доктора, который всегда только вредит своим пушистым пациентам.

Тайная жизнь домашних животных 2 — трейлер (видео):

Дамбо

28 марта 2019 года состоится премьера полнометражного фильма "Дабмо", который снят в классическом диснеевском стиле по мотивам одноименного мультфильма 1941 года. Фильм расскажет о приключениях маленького слонёнка, научившегося летать на своих ушах.

Дамбо — трейлер (видео):

Король Лев

Студия Disnеy сняла новую историю о приключениях отважного Симбы, который потерял отца, пережил изгнание, но несмотря ни на что смог стать настоящим королем зверей. Создатели мультипликационного шедевра, основанного на легендарной истории, уверяют, что новые приключения львенка никого не оставят равнодушным. Премьера состоится 18 июля 2019 года.

Король лев — трейлер (видео):

Только чудо

В 2019 году состоится премьера еще одного украинского семейного мультфильма "Только чудо". Премьера приключенческого фильма запланирована на 1 января. Его главным героем стал молодой парень Северин — он должен привезти известного доктора для своего отца. Папа юноши сильно пострадал, спасая город от разрушительного льда. Смелому Северину предстоит рискнуть своей жизнью, вступить в бой с фантастическими зверями, "плохими парнями" и завоевать сердце любимой девушки Софии.

Только чудо — трейлер (видео):

История игрушек 4

20 июня 2019 года в украинских кинотеатрах состоится премьера четвертой части мультфильма "История игрушек". Это отдельный проект, сюжет которого сосредоточен на взаимоотношениях игрушек Вуди, Базза Лайтера и их друзей. Игрушки попадают в новый дом к девочке Бонни. Ковбою Вуди и космическому рейнджеру Баззу придется объединиться и отправиться в захватывающее и опасное путешествие.

История игрушек 4 — трейлер (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Японии обнаружили один из первых мультфильмов Уолта Диснея "Neck’n’Neck" о кролике Освальде. Он был потерян более 70 лет назад, а нашел его коллекционер Ясуши Ватанабэ в своих архивах.