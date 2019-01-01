Дрю Бэрримор впервые откровенно рассказала о комплексах и своем похудении

Дрю Бэрримор впервые откровенно рассказала о комплексах и своем похудении

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Дрю Берімор (фото — flickr.com)

Голливудская красавица, популярная актриса Дрю Бэрримор, которая ранее не стеснялась лишних килограммов, решила серьезно заняться своей фигурой. Актриса призналась на своей странице в Instagram, что ей удалось за три месяца похудеть на 11 килограммов, передает ONLINE.UA.

Актриса опубликовала фото, которые сделаны с разницей в три месяца.

"Когда я листала Instagram, думала, что должна быть лучшей, чем я есть. Но из-за нестабильности в реальной жизни у меня никогда не хватало духу держать себя в руках. Одной мне было, конечно, не справиться, но рядом с правильными людьми любые мечты осуществимы", — подписала фото Дрю.

Она также рассказала фанатам про своего тренера Марни Альтон, которая следила за питанием и тренировками актрисы.

"Вы можете сказать, что мое лицо стало тоньше! Это потребовало от меня невероятных усилий. Диета, физические упражнения – я боролась как лев! Будь ты проклята, генетика! Но теперь я знаю, что есть специалисты, к которым я смогу обратиться. Марни помогла мне сделать за три месяца то, что я бы не смогла сделать сама", – добавила она.

Дрю Бэрримор впервые откровенно рассказала о комплексах и своем похудении (1)

Ранее ONLINE.UA писал о четырех методах, которые помогут быстро и эффективно избавиться от нескольких лишних килограммов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дрю Бэрримор, комплексы, диета, схудненння
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