Пострадает ли Украина от новых санкций РФ - появился неожиданный прогноз НБУ

Пострадает ли Украина от новых санкций РФ - появился неожиданный прогноз НБУ

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Фото: pxhere.com
Национальный банк не видит рисков в работе банковской системы страны в связи с введенными Россией санкциями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу банка, передает ONLINE.UA.
"С 25 декабря Россия ввела санкции в отношении одного украинского банка — АО Укрэксимбанк. Национальный банк считает, что введенные санкции не повлияют на его текущую деятельность. Соответственно, Национальный банк Украины не видит рисков для работы банковского сектора, который является достаточно капитализированным и ликвидным", — говорится в сообщении.
 
Кроме того, регулятор напоминает, что осуществление банковского регулирования и надзора на индивидуальной и консолидированной основе является одной из функций Национального банка.
 Как известно, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширив российские санкции против Украины.
Напомним, чуть позже американские власти ввели новые санкции в ответ на постоянное игнорирование Россией международных норм. Это решение приняло Управление внешних активов Министерства финансов США (OFAC).
Источник: УНН Теги: Украина, РФ, банковская система, НБУ, санкции
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