"Щедрик" в стиле джаз: Настя Каменских перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире

Популярная украинская певица Настя Каменских оригинально поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Она перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире "Щедрик" Николая Леонтовича, исполнив ее в джазовом стиле.
Видео исполнения Насти Каменских джазового "Щедрика" было опубликовано на ее странице в соцсети, сообщает ONLINE.UA.
Каменских опубликовала два видео. На первом она исполнила известную песню "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича. Во втором видео Каменских исполняет ту же щедривку, но уже ее джазовую версию. Певице аккомпанировали музыканты на фортепиано и контрабасе.
Украинцы по-разному отреагировали на такое поздравление. Одни восхитились талантом Насти, а другие раскритиковали ее за то, что она исполнила щедривку в очень откровенном наряде.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что лучшей певицей 2018 года в Украине стала Настя Каменских.