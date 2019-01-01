"Щедрик" в стиле джаз: Настя Каменских перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире

"Щедрик" в стиле джаз: Настя Каменских перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире

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Настя Каменських переспівала найпопулярнішу українську різдвяну пісню в світі (фото — скріншот відео)

Популярная украинская певица Настя Каменских оригинально поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Она перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире "Щедрик" Николая Леонтовича, исполнив ее в джазовом стиле.

Видео исполнения Насти Каменских джазового "Щедрика" было опубликовано на ее странице в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

Каменских опубликовала два видео. На первом она исполнила известную песню "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича. Во втором видео Каменских исполняет ту же щедривку, но уже ее джазовую версию. Певице аккомпанировали музыканты на фортепиано и контрабасе.

Украинцы по-разному отреагировали на такое поздравление. Одни восхитились талантом Насти, а другие раскритиковали ее за то, что она исполнила щедривку в очень откровенном наряде.

"Щедрик" в стиле джаз: Настя Каменских перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире (1)

"Щедрик" в стиле джаз: Настя Каменских перепела самую популярную украинскую рождественскую песню в мире (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что лучшей певицей 2018 года в Украине стала Настя Каменских.

Источник: ONLINE.UA Теги: Настя Каменских, щедривка, Щедрик, видеоновости, джаз
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