С 1 января 2019 года в Украине повысили пенсии:кому и на сколько

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С 1 января в Украине стартовала новая программа перерасчета пенсий, в рамках которой пенсии будут повышены 2 млн украинцев, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

Автоматический перерасчет пенсий будет проведен для тех украинцев, которым исполнилось 65 лет и которые имеют определенное количество лет трудового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). В среднем пенсия будет повышена на 175 гривен — размер минимальной пенсии достигнет 1665 гривен (в 2018 году — 1497 гривен).

Также с 1 января запланировано осуществить перерасчет 500 тысяч пенсий для военных пенсионеров.

Еще около 11 миллионов пенсионеров получат повышенные выплаты с 1 марта 2019 года. Тогда будет проведен новый перерасчет в соответствии с новым размером заработной платы. Повышение ожидается на уровне 15 — 40 %.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что пенсионный возраст в Украине будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.