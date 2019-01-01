Меньшему нет еще и месяца: 57-летний Эдди Мерфи впервые показал своих десятерых детей

Меньшему нет еще и месяца: 57-летний Эдди Мерфи впервые показал своих десятерых детей

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Едді Мерфі (фото — commons.wikimedia.org)

Звезда Голливуда Эдди Мерфи встретил Рождество в теплом семейном кругу. Он собрал за праздничным столом всех своих десятерых детей, младший из которых родился меньше месяца назад.

Семейное фото Эдди Мерфи с детьми опбуликовала в соцсети его старшая, 29-летняя дочь Брия, сообщает ONLINE.UA.

Меньшему нет еще и месяца: 57-летний Эдди Мерфи впервые показал своих десятерых детей (1) Эдди Мерфи и его десять детей (фото — instagram.com/bria_murphy)

 

На семейном фото в самом центре можно без труда узнать Эдди Мерфи. Справа от него на снимке стоит его возлюбленняая Пейдж с новорожденным сыном Максом. Рядом с Пейдж еще одна блондинка — ее мама. Также на фотографии весело позируют мама Эдди Мерфи и остальные девять детей актера, в том числе его общая дочь с Пейдж — двухлетняя Иззи Уна (девочку он держит на руках), и даже дочь Энджел Айрис, которую ему родила экс-солистка Spice Girls Мел Би. Ее Эдди Мерфи долго не хотел признавать и даже делал ДНК-тест, но в итоге согласился с отцовством и стал выплачивать алименты.

Кроме снимка, на котором Эдди Мерфи стоит в окружении всех своих десяти детей, на празднике был сделан снимок, на котором актер позирует в окружении всех своих дочерей, кроме младшей Иззи.

Меньшему нет еще и месяца: 57-летний Эдди Мерфи впервые показал своих десятерых детей (2)

Также дочь актера опубликовала фото Эдди Мерфи в окружении его старших детей. 

Меньшему нет еще и месяца: 57-летний Эдди Мерфи впервые показал своих десятерых детей (3)

Напомним, 57-летний Эдди Мерфи и австралийская модель Пейдж Батчер встречаются уже шесть лет. В 2016 году у пары родилась дочь Иззи Уна, а в 2018 году — сын Макс. Актер также воспитывает пятерых детей от экс-супруги Николь Мерфи и еще троих от разных подруг, в том числе дочь Энджел Айрис от солистки Spice Girls Мел Би.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 48-летняя актриса и супермодель Наоми Кэмпбелл беременна первенцем.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, дети, Эдди Мерфи, звезды, актеры
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