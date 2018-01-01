Детские шалости: как принц Джордж и принцесса Шарлотта нарушили королевский протокол на Рождество

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми (фото — instagram.com)

Герцогиня Кэмбриджская Кейт Миддлтон рассказала о том, как ее дети принц Джордж и принцесса Шарлотта встретили Рождество. Как оказалось, королевские наследники ждут и радуются волшебному празднику также, как и другие дети. Подтверждением тому стало признание Кейт о том, что в 2018 году малыши нарушили королевский протокол и раньше времени открыли рождественские подарки.

О детских шалостях принца Джорджа и принцессы Шарлотты узнали западные инсайдеры, приближенные к королевской семье, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи провели Рождество в гостях у королевы Елизаветы II в Сандрингемском поместье в Норфолке. Но они не попали на торжественную рождественскую церемонию в церковь, так как поднялись очень рано, чтобы открыть свои подарки, тем самым нарушив королевский протокол.

Дело в том, что члены королевской семьи немецкого происхождения придерживаются "немецких традиций празднования", поэтому открывают рождественские подарки после церковной церемонии и полуденного чая.

Но принц Джордж и принцесса Шарлотта не стали ждать "правильного" момента. Они с нетерпением дождались рождественского утра и открыли все свои подарки, которые им приготовили родные и близкие к Рождеству.

Следует отметить, что перед Рождеством Кейт Миддлтон с детьми заметили в одном из магазинов в Кингс-Линн, что в Норфолке. Герцогиня Кэмбриджская зашла туда, чтобы купить упаковочную бумагу для подарков. Очевидцы появления Кейт в магазине рассказали, что она очень трогательно называет малышей — "крошка и малыш", а не принцесса и принц, что соответствует их титулу при рождении.

"Пока Кейт делала покупки, Шарлотта устала стоять и села на пол. Сара Дэниелз услышала, как Кейт сказала дочке: «Вставай, крошка». Затем Джордж громко спросил у мамы, может ли она купить ему динозавра, Кейт назвала его: «Малыш»", — рассказали покупатели магазина, которым посчастливилось встретиться с членами королевской семьи.

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