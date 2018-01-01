За каждым их выходом следят миллионы глаз: названы самые стильные женщины 2018 года

Найстильніші жінки 2018 року — Трейсі Елліс Росс, Меган Маркл та Леді Гага (фото — колаж)

Эксперты авторитетного британского издания Vogue составили рейтинг самых стильных женщин мира в 2018 года. В ТОП-10 "икон стиля" актрисы, модели, певицы и члены королевской семьи Великобритании — именно за их каждым выходом следят миллионы глаз со всего мира, передает ONLINE.UA.

Трэйси Эллис Росс

ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года — Трейсси Росс (фото — коллаж)

Лидером рейтинга стала 46-летняя американская актриса, телеведущая, модель, сценарист и продюсер Трейси Эллис Росс знает, как стильно одеться не только на "красную дорожку", но и в обычной жизни.

Леди Гага

ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года - Леди Гага (фото — коллаж)

Эпатажная американская певица, актриса, продюсер и дизайнер Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, известная под именем Леди Гага, умеет эпатировать и удивлять публику. Не удивительно, что и в 2018 году она попала в ТОП-10 самых стильных женщин.

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл

ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года - Меган Маркл (фото — коллаж)

Супруга принца Гарри, Меган Маркл также попала в список самых стильных женщин. Она неоднократно подтверждала, что знает толк в моде и всегда стильно выглядит, даже несмотря на беременность.

Зои Кравиц

ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года — Зои Кравиц (фото — коллаж)

В ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года также попала Зои Кравец — американская модель, певица и актриса с экзотической внешностью. Звезда в этом году доказала, что может удивлять своими нарядами. Особенно поклонникам запомнился наряд Кравиц на Хэллоуин, когда она появилась на публике в пижаме, халате и в тапочках от Гуччи.

Зендая

ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года - Зендая (фото — коллаж)

22-летняя американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая Мари Штермер Коулман, несмотря на свой столь юный возраст, успела покорить многих своими модными луками.

В ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года также попали: модель plus size Палома Эльсессер, американская актриса Сирша Ронан, Рианна, Эмма Стоун и Джемма Чан.

Палома Ельсессер, Сирша Ронан, Емма Стоун, Джемма Чан, Рианна в ТОП-10 самых стильных женщин 2018 года

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперты авторитетного издания Forbes составили актуальный рейтинг самых влиятельных женщин мира 2018 года. Его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.