Боевики сорвали перемирие на Донбассе в первый день и устроили провокации - штаб ООС

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Боевики с первых часов введенного на Донбассе режима "Тишина" начали провоцировать украинских военных и срывать новогоднее перемирие. Из гранатометов они атаковали позиции ООС недалеко от Железного на Горловском направлении.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Накануне перемирия, 28 декабря, враг 11 раз открывал огонь по украинским военным. Под обстрелы из 82-мм минометов попали защитники Новотошковского и Гнутово, расположенных на Луганском и Мариупольском направлениях.

Противник также вел обстрелы в районах Станицы Луганской, Болотного, Тарамчука, Славного, Песков, Опытного, Водяного и Павлополя, применяя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В результате огневой атаки врага ранение получил один боец ВСУ.

Разведка сообщила, что оккупанты также понесли потери — одного боевика было уничтожено и двух ранено.

Следует отметить, что кроме обстрелов по позициям ООС, боевики обстреляли и собственные позиции на Донбассе, чтобы обвинить украинских военных в срыве новогоднего перемирия.

"С 21:40 до 21:45 в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории Луганской области, представители НЗФ обстреляли свои позиции из стрелкового оружия и ЗУ 23-2, осуществляя при этом фото— и видеосъемку. Это очередная неудачная попытка боевиков скомпрометировать ОС в глазах украинских граждан и международного сообщества", — подчеркнули в штабе.

Руководство ООС подчеркнуло, что украинские военные придерживаются взятых обязательств и выполняют боевые задачи в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного гуманитарного права.

Напомним, новогоднее перемирие на Донбассе ввели с полуночи 29 декабря. О введении режима прекращения огня договорились 27 декабря в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, сколько боевиков было уничтожено на Донбассе с начала ООС.