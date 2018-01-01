Запрет на въезд россиян в Украину: пограничники сделали важное заявление

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Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан в Украину, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает ONLINE.UA.

"Мы продолжаем принимать меры по усиленному контролю за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян — ред.) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ", — уточнил Слободян, опровергая распространенную накануне информацию в СМИ о том, что Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.

Слободян напомнил, что в эпицентре внимания украинских пограничников — мужчины из России, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях. При этом пограничному контролю также подвергаются и россиянки, так как они могут работать по заданиям спецслужб России.

Следует подчеркнуть, что ранее в МВД Украины сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил действие запрета на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом говорил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой,

"Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы по въезду в Украину мужчин — граждан России", — уточнял Яровой.

Представитель МВД также подтверждал данные ГПСУ о том, что за время действия режима военного положения на Украине в страну не выпустили более 1,6 тыс. граждан России, из них в областях с военным положением — более 860. Яровой отмечал, что за тот же месяц Россия не впустила на свою территорию 351 гражданина Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 10 ноября вступил в силу закон о криминальной ответственности для граждан страны-агрессора за незаконный въезд в Украину.