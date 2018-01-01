Меркель и Путин провели телефонные переговоры: о чем договорились

Ангела Меркель та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по вопросу Украины и Сирии. В ходе разговора Меркель выдвинула жесткое требование Путину — она призвала немедленно освободить украинских военнопленных моряков, которых Россия захватила во время нападения на корабли ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября.

Подробности переговоров Меркель и Путина сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер и пресс-служба Кремля, передает ONLINE.UA.

В ходе переговоров, Меркель и Путин обсудлили планы США вывести свои войска из Сирии, а также условия для достижения долгострочного и надежного урегулирования конфликта в этой стране.

Что касается Украины, то Меркель приветствовала решение о новогоднем перемирии, которое введено с 29 декабря на Донбассе. Но при этом она выразила озабоченность по вопросу Азову и потребовала, чтобы Путин освободил военнопленных украинских моряков.

В пресс-службе Кремля не стали сообщать об этом требовании Меркель. Там лишь написали, что "состоялся обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября", а также сообщили, что Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились о продолжении контактов.

Следует отметить, что накануне Меркель и Макрон выступили с совместным заявлением относительно украинских моряков, находящихся в плену РФ. Они потребовали, чтобы Путин немедленно освободил украинских пленных, а также выразили обеспокоенность с ситуацией в оккупированном Крыму.

"Ситуация с правами человека в Крыму, который был присоединен Россией с нарушениями международного права, использование военной силы Россией в Керченском проливе и оскорбительное управление в Азовском море, также является источником большого беспокойства для нас", – говорилось в заявлении Меркель и Макрона.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель признавала провал переговоров с Россией по Азовскому морю. Тогда сообщалось, что Москва категорически отказалась от расширения мисии ОБСЕ на Керченский пролив.