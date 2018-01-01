Худшее уже позади: командующий ООС обратился с важным заявлением к жителям Донбасса

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Ситуация на Донбассе сложная, но худшее уже позади. Украинским военным там все еще нелегко, но поводов для оптимизма и веры в победу сегодня есть больше, чем год назад.

С таким заявлением выступил командующий ООС Сергей Наев, в обращении к жителям Донбасса, передает ONLINE.UA.

Наев поздравил жителей Донбасса с наступающим Новым годом и Рождеством. Он пожелал им покоя в доме и здоровья, а также уверил, что украинские военные делают все возможное, чтобы в Украине скорее восстановился мир.

"Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но худшее — уже позади", — заявил Наев.

Он напомнил, что в 2018 году "военная операция, в ходе которой украинцы показывают всему миру, как надо защищать родную землю, отстаивать свое достоинство, побеждать коварного и более сильного врага, приобрела новый формат — операции Объединенных сил". В этом формате ООС отстаивает указанные в Конституции Украины нерушимые ценности — независимость и территориальную целостность страны.

Наев подчеркнул, что не имеет ни одного сомнения в общей победе над агрессором.

"Как командующий, хочу уверить всех, что Объединенные силы сделают все для восстановления мира на украинской земле. Празднуйте спокойно — мы всегда на защите! Вместе победим! С Новым годом и Рождеством Христовым!", — подытожил Наев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики с первого дня начали срывать объявленное перемирие на Донбассе, провоцируя украинских защитников на ответ.