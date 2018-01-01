Угрозы Трампа не остановят "Северный поток-2": еврокомиссар выступил с громким заявлением

Угрозы Трампа не остановят "Северный поток-2": еврокомиссар выступил с громким заявлением

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Фото: flickr.com

Строительство газопровода "Северный поток-2", по которому Россия будет поставлять свой газ в Европу в обход Украины, невозможно остановить, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен", — заявил Эттингер.

Еврокомиссар подчеркнул, что он не является сторонником "Северного потока-2", но призвал признать правду — угрозы Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не являются основанием для остановки проекта.

При этом он потребовал, чтобы российский "Газпром" заключил "честную" сделку с Украиной по транзиту газа в Европу. Если в Москве не пойдут на это, Эттингер пригрозил давленим ЕС.

"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", — отметил Эттингер.

Напомним, против строительства российского "Северного потока-2" выступают не только в Украине, но и во многиз странах ЕС. Этот проект называют "троянским конем Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности", но в Москве и Берлине называют газопровод исключительно экономическим проектом, не имеющим отношения к политике.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США уверили, что имеют инструменты противодействия реализации проекта "Северный поток-2", которые применят, если строительство газопровода не будет остановлено.

Источник: ONLINE.UA Теги: Северный Поток - 2, США, Германия, строительство, остановка, угрозы, еврокимиссар, российский газ
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