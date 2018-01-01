Угрозы Трампа не остановят "Северный поток-2": еврокомиссар выступил с громким заявлением

Строительство газопровода "Северный
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.
"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен", — заявил Эттингер.
Еврокомиссар подчеркнул, что он не является сторонником "Северного
При этом он потребовал, чтобы российский "Газпром" заключил "честную" сделку с Украиной по транзиту газа в Европу. Если в Москве не пойдут на это, Эттингер пригрозил давленим ЕС.
"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного
потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", — отметил Эттингер.
Напомним, против строительства российского "Северного
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США уверили, что имеют инструменты противодействия реализации проекта "Северный