Появились новые нюансы: в Кремле сообщили о срочной встрече Путина и Лукашенко

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Спустя неделю после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко снова встречаются. Причиной срочной встречи стало появление новых нюансов в спорных вопросах между Москвой и Минском, включая интеграцию.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, объяснивший необходимость проведения встречи Путина и Лукашенко до 1 января, так как решения по спорным вопросам так и не приняты, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Главными темами срочной встречи Путина и Лукашенко станет финансовый вопрос в газовой сфере и тема реализации договора о Союзном государстве, т.е. об интеграции Беларуси в Россию.

"Минск считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром, а российская сторона не во всем согласна. В этой ситуации главное — найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву", — уточнил о спорах России и Беларуси Песков.

Следует отметить, что ранее в Москве обвинили Минск в том, что там нарушают условия союзного договора 1999 года, предусматривающий создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики, а также ввеление единой валюты России и Беларуси. Власти Беларуси в свою очередь требуют компенсации в газовом вопросе из-за налогового маневра РФ. В Минске рассчитывают, что Москва покроет потери Беларуси в размере 315 млн долларов, но у Путина заявляют, что ничего не обещали союзнику.

25 декабря Путин и Лукашенко на протяжении четырех часов обсуждали спорные вопросы и договорились создать рабочую группу для урегулирования нерешенных вопросов.

"Эта группа "формируется исходя из положений Союзного договора, там целый набор направлений". У рабочей группы "есть много вопросов, которые можно и нужно обсуждать, а главное — что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать", — пояснил Песков необходимость срочной встречи Лукашенко и Путина.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко заявил, что Россия больше не братское государство для Беларуси.