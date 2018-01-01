Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 31 декабря по 6 января на ONLINE.UA

В конце старого года и в первой неделе нового старайтесь как можно больше времени провести с родными. О том, как себя вести и как лучше спланировать работу и отдых Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Овен ♈

Если Вы давно пытаетесь что-то изменить в своей жизни, или отказаться от вредной привычки, сейчас лучшее для этого время. Звезды помогут Вам сделать это не ощущая особого дискомфорта, поскольку Вы легко найдете новые полезные привычки.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Телец ♉

Тельцов на этой неделе ожидают путешествия, в дороге будьте осторожны. Не торопитесь соглашаться на предложения, которые на первый взгляд очень привлекательны. Также старайтесь сдерживать себя, чтобы избежать конфликтов с близкими.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Близнецы ♊

На этой неделе у Близнецов появится возможность проявить себя на работе и достичь новых вершин, в этом Вам помогут хорошие взаимоотношения с клиентами и коллегами. Также на этой неделе может появиться возможность сменить работу.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Рак ♋

Раки на этой неделе способны трезво оценивать ситуацию, это поможет им составить планы на будущее и установить достижимые цели. Будьте внимательны к своему здоровью, старайтесь избегать рисков заболеть. Конец недели лучше провести дома в кругу близких.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Лев ♌

На этой неделе у Львов ожидается прорыв в делах, которым Вы уделяете больше всего внимания, в этом Вам поможет влиятельный человек. Также есть возможность получить повышение на работе. Ни с кем не делитесь своими секретами, поскольку на этой неделе Вас могут предать.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Дева ♍

Девам сейчас нужен отдых и свободное время для того, чтобы побыть наедине с собой. Сейчас Вам необходимо обдумать все, что происходит вокруг и сделать выводы. Спокойствие и уверенность в себе помогут Вам принять правильные решения.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Весы ♎

В начале недели Весы будут чувствовать себя более уверенными и будут довольны собой, благодаря своим успехам. Это поможет Вам поддержать хорошее настроение и улучшить отношения с окружением. Во второй половине недели необходимо быть внимательнее, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Скорпион ♏

В начале недели Скорпионы улучшат свое финансовое состояние, благодаря этому у Вас будет возможность приобрести несколько полезных вещей для дома, или семьи. На этой неделе это лучший способ потратить деньги. Старайтесь больше времени провести с родными, и избегайте конфликтов.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Стрелец ♐

Для Стрельцов наступает благоприятный период, чтобы отправиться в путешествие. Сейчас у Вас будет лучше всего получаться общение с мало знакомыми людьми и оно принесет Вам удовольствие. У одиноких Стрельцов есть шанс найти вторую половинку.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Козерог ♑

В первой половине недели наступит лучший период для налаживания личной жизни, семейные Козероги смогут улучшить отношения с партнером. В середине недели уделите внимание своему здоровью, поскольку есть шанс развития инфекционных заболеваний.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Водолей ♒

У Водолеев, на этой неделе, лучше всего будут получаться организаторские дела. Вы с легкостью сможете максимально эффективно распределить время, навести порядок во всех делах и разобраться с документами. Измените свой график и Вы увидите, что можете успевать на много больше.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Рыбы ♓

В начале недели Рыбам стоит закончить все дела с документами и подписать важные договоры. После этого наступает время для путешествий, лучше всего отправляйтесь отдыхать вместе с партнером по браку. Осторожнее относитесь к деньгам, возможно Вас попытаются обокрасть.