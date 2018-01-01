Не пытайтесь учить Москву: у Путина дерзко ответили на требование Меркель и Макрона

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В МИД РФ назвали неприемлемым требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить украинских военнопленных моряков, незаконно захваченных в Керченском проливе. В Москве назвали это требование очередной бесплодной попыткой поставить под сомнение "правовой статус Севастополя и Крыма как субъектов РФ".

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованом на сайте ведомства, сообщает ONLINE.UA.

"Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, сделавших свой осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом. Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций", - ответили в МИД РФ на требование Меркель и Макрона.

Там в очередной раз уверили, что российская сторона якобы продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами, "но с учетом, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных «друзей»".

"Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", — выдвинули свое наглое требование Меркель и Макрону в российском МИД.

Там также потребовали, чтобы власти Украины прекратили "грубейшим образом вмешиваться в религиозную жизнь страны". Оправдываясь за нарушение прав людей в оккупированном Крыму, российские дипломаты заявили, что это официальный Киев нарушает права украинцев, "навязывая им неканоническую церковь, управляемую Западом".

"К сожалению, остались без комментариев и недавние игрища Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности. Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных "двойных стандартов" и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их "киевские подопечные" европейской безопасности и стабильности", — выдвинули новые обвинения в адрес Украины в российском МИД.

Таким образом у Путина ответили на совместное требование Меркель и Макрона, которые накануне призвали Россию немедленно освободить военнопленных украинских моряков и прекратить нарушать права людей в оккупированном Крыму.

Как сообщал ONLINE.UA, после этого заявления канцлер Германии Ангеа Меркель провела телефонные переговоры с прездиентом РФ Владимиром Путиным, во время разговора с которым лично потребовала освободить украинских моряков.