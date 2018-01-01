Присоединение Беларуси к России: у Путина сделали громкое заявление

Присоединение Беларуси к России: у Путина сделали громкое заявление

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Фото: wikipedia.org

Российский глава Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсуждают вопрос интеграции, но вопрос о присоединении Беларуси к России сейчас не стоит.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Существует договор 1999 года "О создании Союзного государства". Согласно этому договору, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством", — уточнил Песков, уверяя, что этот процесс не является присоединением Беларуси к РФ.

Он также уверил, что Путин и Лукашенко, обсуждая вопрос интеграции, "движутся навстречу друг другу", так как в данном случае о присоединении не идет речь.

Спикер Кремля напомнил, что на данный момент Путин и Лукашенко по теме интеграции договорилсь о создании рабочей группы, которая будет работать в направлении решения всех спорных вопросов.

По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров Путина и Лукашенко, который позволит совершить "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений".

"Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон", — подчеркнул Песков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин и Лукашенко в срочном порядке вновь встретятся 29 декабря, чтобы дать старт работе рабочей группы по вопросу интеграции. Песков пояснил, что президенты России и Беларуси должны спустить ориентировку, в какую сторону должна работать группа.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Беларусь, присоединение, Владимир Путин, Олександр Лукашеко, переговори, интеграция, союзна держава, Кремль, Дмитрий Песков
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