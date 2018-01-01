Россия запретила ввоз новых товаров с Украины: на что распространяется эмбарго

Фото: pxhere.com

29 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз в Россию товаров с Украины. Под запрет попали все произведенные в Украине и перемещаемые через ее территорию товары согласно утвержденном списку — в него включили сельскохозяйственную продукция, сырье и продовольствие, сообщает ONLINE.UA.

На официальном сайте правительства РФ обнародован список товаров, которые запретили ввозить в Россию с Украины. Он включает около 50 наименований, среди которых пшеница, подсолнечное масло, конфеты, овощи, фрукты, пиво, вина, трактора, бумага, турбины, мебель и целый ряда других товаров.

В пресс-службе российского правительства пояснили, что Россия запретила ввоз новых украинских товаров в ответ на санкционные ограничения со стороны Украины.

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", — отметили в пресс-службе, назвав условие, при котором Москва отменит продовольственное эмбарго.

Напомним, в Украину также запрещен ввоз товаров из России. В запрещенный список входят отдельные виды сельскохозяйственных товаров (18 видов продукции), в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера.

Несколько дней назад, Кабмин Украины продлил еще на год запрет на импорт товаров из России, расширив санкционный список на несколько позиций.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия расширила санкци против Украины.