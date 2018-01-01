Корабли ВМС Украины продолжат ходить через Керченский пролив - глава Минобороны

Корабли ВМС Украины продолжат ходить через Керченский пролив - глава Минобороны

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Фото: twitter.com

Несмотря на российскую агрессию в Азовском море, украинские корабли продолжат ходить через Керченский пролив. Если Украина откажется от этого пути, то признает потерю своей территории.

С таким заявлением выступил министр обороны Степан Полторак, сообщает ONLINE.UA.

"Из-за провокации РФ Украине не удалось пройти проливом. Если мы не пройдем через Керченский пролив, то это означает, что мы отказываемся от своей территории. Поэтому будет и десятый, и двадцатый, и сотый переход, но он будет тогда осуществлен, когда в нем будет необходимость, — подчеркнул Полторак.

Глава Минобороны добавил, что когда российские военные напали на корабли ВМС Украины в Керченском проливе, то они провоцировали украинских моряков на ответный огонь, чтобы начать полномасштабную агрессию против Украины. Не добившись цели, они незаконно захватили в плен украинских моряков, которых теперь судят якобы за нарушение территориальных вод РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, в МИД РФ дерзко ответили на требование Меркель и Макрона немедленно осободить украинских военнопленных моряков.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Азовское море, Керченская протока, корабли, агрессия России против Украины, Минобороны Украины, Степан Полторак
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